Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı İçin Temel Atıldı

Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük sıkıntıların biri olan su kesintisi için önemli bir adım olan 'Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından gerçekleştirilecek terfi hattı yapım çalışmaları için ilk kazma vuruldu, ilk kaynak kesim işlemi yapıldı.

Ekonomik ömrünü yitirmesi ve vatandaşların mülkiyetlerinde kalmaması sebebi ile sık sık arızalar meydana gelen hat, çalışmaların tamamlanmasıyla sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde hizmet verecek. Proje kapsamında 8 kilometrelik bir terfi hattı yenilenecek.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk "Altınova'da bulunan 18 kuyumuzla Ayvalık ilçe merkezimize su iletiyoruz. Yeni imar planına uygun olarak hattımızı geçiriyoruz. 3 ay içerisinde bize yansıyan arıza sayısı 4 bine yakın. Bunların 3 bin 900'e yakınını hallettik. Bu hat yapıldıktan sonra daha da rahatlayacağız." dedi.

Temel atma törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve vatandaşlar katıldı.