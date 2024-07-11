Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı İçin Temel Atıldı - Son Dakika
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Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı İçin Temel Atıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su kesintisi sorununu çözmek için önemli bir adım olan 'Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BASKİ tarafından gerçekleştirilecek terfi hattı yapım çalışmaları başladı. Hat, ekonomik ömrünü yitirmesi ve sık arızalar nedeniyle sık sık kesintilere neden oluyordu. Proje kapsamında 8 kilometrelik bir terfi hattı yenilenecek ve hizmet kesintisiz bir şekilde sağlanacak.

11.07.2024 09:15
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük sıkıntıların biri olan su kesintisi için önemli bir adım olan 'Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından gerçekleştirilecek terfi hattı yapım çalışmaları için ilk kazma vuruldu, ilk kaynak kesim işlemi yapıldı.

Ekonomik ömrünü yitirmesi ve vatandaşların mülkiyetlerinde kalmaması sebebi ile sık sık arızalar meydana gelen hat, çalışmaların tamamlanmasıyla sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde hizmet verecek. Proje kapsamında 8 kilometrelik bir terfi hattı yenilenecek.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk "Altınova'da bulunan 18 kuyumuzla Ayvalık ilçe merkezimize su iletiyoruz. Yeni imar planına uygun olarak hattımızı geçiriyoruz. 3 ay içerisinde bize yansıyan arıza sayısı 4 bine yakın. Bunların 3 bin 900'e yakınını hallettik. Bu hat yapıldıktan sonra daha da rahatlayacağız." dedi.

Temel atma törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı İçin Temel Atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı İçin Temel Atıldı - Son Dakika
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