Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı Temeli Atıldı

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(BALIKESİR) - Ayvalık Altınova İçme Suyu Terfi Hattı'nın temelini düzenlenen törenle atıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesirimizin altyapısını güçlendirmek için her türlü yatırımı yapmakta kararlıyız" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından gerçekleştirilecek terfi hattı yapım çalışmaları için ilk kazma vuruldu ve ilk kaynak kesim işlemi yapıldı.

Temel atma törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığı günden bu yana şehrin her yeri hakkında detaylı çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akın, şunları söyledi:

"İkametlerinizi buraya aldırın"

"Bu bölgenin ne sorunu olduğunu da en az sizin kadar biliyorum. Bir ricam var lütfen ikametlerinizi buraya aldırın. Çünkü burası yaz nüfusu çok artan bir yer. Buraya aldırdığınız zaman belediyenin kaynakları da artacak. O zaman hizmet yapmak çok daha kolay olacak. Bu benim sizden Balıkesir'in evladı olarak ricamdır. Bir an evvel Ayvalık'ın bu altyapı sorununu bitirmek zorundayız ve bitireceğiz. Yollarımızda sorun var ama önce altyapı, kanalizasyon, derin deşarj ve arıtmayı bitireceğiz. Size söz veriyorum. Balıkesir artık yepyeni hizmetle tanışıyor. Bu hizmeti yaparken açık, şeffaf, halktan yana olacağım. Altınova Terfi Hattı sayesinde, tüm Ayvalık bölgesi için hayati olan içme suyu hattıyla eski borular yenileyerek vatandaşlarımıza sağlıklı su temin edeceğiz. Balıkesir'imizin altyapısını güçlendirmek için her türlü yatırımı yapmakta kararlıyız. Bugünkü içme suyu terfi hattı çalışmamız da bu sürecin önemli bir parçası. Burada 18 adet sondaj kuyumuzun arasında kalan terfi hattımızın ekonomik ömrünü yitirmesinden dolayı sık sık arızalar meydana gelmekteydi. Bu çalışmayla, yıpranmış borulardaki kayıp kaçakları da dengeleyerek hızlı ve verimli suyu sizlere ulaştıracağız."

Sağlam bir altyapıyla yaşanabilir bir şehir yaratmaya çabaladıklarını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Çok kısa bir sürede neredeyse 70-80 milyonu bulan bir tasarruf yaptık"

"Güçlü altyapıya sahip şehirlerin sorunları çok daha çabuk çözüme kavuşturulur. Çok uzun yıllardır yaşanan sorunları çözmeye çalışan bir belediye başkanınız var. Bunun için Ahmet Akın, size en yakın… Sizlerin sorunlarınızın takipçisi değil sahibi olacağım demiştim. Sorunlarınızın sahibi olarak buradayım. Şunu da söyleyeyim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde çok kısa bir sürede neredeyse 70-80 milyonu bulan bir tasarruf yaptık. Tasarruf sadece fazla mesai ve gereksiz araç kullanımı. Bütün her şeyimiz açık. İhalelerimizi açık yapıyoruz. Bütün müteahhitlerimize teşekkür ediyorum, gelsinler Balıkesir'imize yatırım yapsınlar. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde sadece bir kesime, sadece bir takım ayrıcalıklı kimselere hizmet dönemi sona erdi."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinin, şirketlerinin ve her bir kuruşunun Balıkesir halkının emrinde olduğunun altını çizen Akın sözlerini, şöyle tamamladı:

"Yandaş müteahhitlerine hizmet eden anlayıştan Balıkesir'i hep birlikte kurtardık"

"ıllarca ihmal edilen altyapı sorunlarını bir bir çözeceğiz. Göreceksiniz, gerekli prosedürler tamamlandığında bölgemizin sadece Ayvalık değil, arıtma sorununu da tamamen çözmüş olacağız. Halka hizmet etmek yerine yandaş müteahhitlerine hizmet eden anlayıştan Balıkesir'i hep birlikte kurtardık, bir daha geri getirmeye de hiç niyetimiz yok. O çaresiz ve umutsuzca sorunlarınızla yalnız kaldığınız dönemler artık geride kaldı. Biz, Balıkesir'i çok iyi tanıyoruz ve nerede ne sorun var çok iyi biliyoruz. Burada temelini attığımız bu proje hem bölge halkımıza hem de tüm Balıkesirimize hayırlı olsun."

Ekonomik ömrünü yitirmesi ve vatandaşların mülkiyetlerinde kalmaması sebebi ile sık sık arızaların meydana geldiği hattın, çalışmaların tamamlanmasıyla sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde hizmet vermesi hedefleniyor. Proje kapsamında, 8 kilometrelik bir terfi hattı yenilenecek.