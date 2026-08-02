Ayvalık Belediye Başkanı Ergin\'den yangından etkilenen mahallelere ziyaret

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yangından etkilenen Çamoba, Tıfıllar ve Hacıveliler mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Ergin, yangından etkilenen bölgeleri ziyaret ederek, zorlu sürecin dayanışma ruhuyla aşılacağını ve belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Yangından etkilenen vatandaşların yalnız olmadığını vurgulayan Ergin, yaraların el birliğiyle sarılacağını söyledi.

Ziyaretlerde yangının ardından bölgede yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirilirken, vatandaşların talep ve ihtiyaçları da dinlendi.