Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Zabıta Haftası'nda personelle buluştu - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Zabıta Haftası'nda personelle buluştu

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Zabıta Haftası\'nda personelle buluştu
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi. Ergin, zor şartlarda görev yapan ekiplerin özverisiyle Ayvalık için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi. Ergin, "Ayvalık'a olan bağlılığınız olduğu sürece bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bundan sonra da hep birlikte çalışmaya, Ayvalık için gece gündüz alanlarda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ergin, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta memurlarıyla bir araya geldi. Buluşmada iş birliği ve ortam sorumluluk anlayışına dikkati çeken Ergin, zabıta personelinin görevleri sırasında zaman zaman vatandaşlarla karşı karşıya gelebildiğini ve zor şartlarda görev yaptığını belirtti. Ergin, tüm bu güçlüklere rağmen ekiplerin Ayvalık'ın düzeni ve geleceği için özveriyle çalıştığını söyledi.

"AYVALIK İÇİN GECE GÜNDÜZ ALANLARDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Ben, el birliğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz, aşamayacağımız hiçbir zorluk olmadığına inanıyorum" diyen Ergin, "Yolumuz uzun, süreç kolay değil. Ama sizin çalışkanlığınız, özveriniz ve Ayvalık'a olan bağlılığınız olduğu sürece bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ayvalık'ta sizlerle birlikte kocaman bir aileyiz. Bundan sonra da hep birlikte çalışmaya, Ayvalık için gece gündüz alanlarda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, Zabıta Haftası'nda personelle buluştu - Son Dakika

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