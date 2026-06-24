Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, İlçede Devam Eden Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, İlçede Devam Eden Yol Çalışmalarını İnceledi

24.06.2026 09:17  Güncelleme: 10:38
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Sahil Anafartalar Caddesi ve bağlantılı sokaklarda devam eden yol yapım ve yenileme çalışmalarını meclis üyeleriyle birlikte yerinde denetledi. Çalışmalar kapsamında 15 bin metrekare kilit parke taşı döşendi, 4 bin metre bordür uygulandı ve 8 hız kesici kasis yapıldı. Yolun ay sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Sahil Anafartalar Caddesi, 237. Sokak ve bu güzergaha bağlantı sağlayan dört sokakta devam eden çalışmaları belediye meclis üyeleriyle birlikte yerinde inceledi.

Ayvalık Belediyesi, kent genelinde başlattığı yol yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ergin, ltınova Sahil Anafartalar Caddesi, 237. Sokak ve bu güzergaha bağlantı sağlayan dört sokakta devam eden çalışmaları inceledi.

Ergin, yaklaşık 450 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki güzergahta kapsamlı bir düzenleme gerçekleştirildiğini belirtti. Çalışmalar çerçevesinde 15 bin metrekare kilit parke taşı döşendiğini, 4 bin metre bordür uygulandığını, 8 hız kesici kasis yapıldığını ve yaya kaldırımları ile çevre düzenlemelerinin tamamlandığını ifade eden Ergin, bölgenin daha modern ve güvenli bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacağını belirten Ergin, 150 Evler Mahallesi'nde 15 Eylül Ortaokulu önünde başlatılan yol çalışmalarının da yeni dönemin önemli adımlarından biri olduğunu vurguladı.

Yakın zamanda duyurdukları 200 bin metrekarelik yol yapım programının ilk etabını hayata geçirdiklerini kaydeden Ergin, kurulumuna başlanan Asfalt Plent Tesisi ile birlikte Ayvalık'ın yol sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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