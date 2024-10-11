Ayvalık Belediye Meclisi 2025 Bütçesini Kabul Etti

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Meclisi'nin ekim ayının ikinci oturumunda 2025 yılı bütçesi, 1 milyar 700 milyon TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Ayvalık Belediye Meclisi, ekim ayının ikinci oturumu için Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde toplandı. Belediye Başkanı Mesut Ergin yönetimindeki toplantıda 2025 yılı bütçesi, 1 milyar 700 milyon TL olarak kabul edildi.

2025 yılı bütçesinin Ayvalık'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Mesut Ergin, "1 milyar 700 milyon Türk Lirası Bütçen, Hayırlı Olsun Ayvalık'ım. Ayvalık halkının 2025 yılı bütçesi, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci Birleşimi'nde kabul edildi. Biz Ayvalık'ın her kuruşunu, hemşehrilerimiz için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. İşçi ve memurların 2011 yılından beri bekleyen alacaklarını son kuruşuna kadar ödemenin gururunu da yaşadık. Sendika temsilcilerimiz teşekkürlerinin ifadesi çiçeklerini bizlere sundular. Asıl biz emekleri için onlara müteşekkiriz. Biz Ayvalık'ın her kuruşunu, hemşehrilerimiz için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Ayvalık'a Hizmette Daima İleri! Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.