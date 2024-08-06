Ayvalık Belediyesi '2025-2029 Stratejik Plan' Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi '2025-2029 Stratejik Plan' Toplantısı Gerçekleştirildi

Ayvalık Belediyesi \'2025-2029 Stratejik Plan\' Toplantısı Gerçekleştirildi

Ayvalık Belediyesi, '2025-2029 Stratejik Plan' toplantısını İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda ilçenin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yapıldı ve yedi ana tema belirlendi.

06.08.2024 15:26  Güncelleme: 16:38
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi '2025-2029 Stratejik Plan' toplantısı, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Stratejik planının hazırlanması çalışmaları kapsamında, geçen ay paydaş anketlerinin yapılmasının ardından çalışmaların ikinci ayağı olan 'Öncelikli Paydaşlara Yönelik Konferanslar' bölümünün ilki, muhtarlarla düzenlendi.

Ayvalık Belediyesi Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde ilçenin sivil toplum kuruluşları ile birlikte gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Karasu koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya, pek çok birlik, vakıf ve dernek temsilcisi görüşlerini bildirmek üzere katıldı. Toplantıda katılımcıların huzurunda, 'Kurumsallaşma ve Yönetişim', 'Kentsel Altyapı ve Üstypapı Uygulamaları', 'Sürdürülebilir Tarım ve Turizm Uygulamaları', 'Kentsel Gelişim ve Dönüşüm', 'Çevre Koruma ve Çevre Sağlığı', 'Sosyal Belediyecilik Hizmetleri', 'Eğitim- Kültür- Sanat ve Spor Uygulamaları' olmak üzere yedi ana tema belirlendi. Her tema için bir çalışma masası kuruldu. Katılımcılar ilgi alanlarına yönelik olarak oturdukları bu masalarda moderatörlerin kolaylayıcılığında fikirlerini görüşlerini paylaşıp katkı sundu. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonucunda katılımcıların görüşlerinden elde edilen toplantı sonuç raporları Belediye Başkanı Mesut Ergin'e sunuldu. Stratejik planının hazırlanması çalışmaları kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanacak çalıştay sonuç raporunun ardından Belediye'nin ilgili müdürlüklerinin performans hedefleri belirlenecek ve Belediye Stratejik Planı oluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi '2025-2029 Stratejik Plan' Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi '2025-2029 Stratejik Plan' Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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