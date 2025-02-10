Ayvalık Belediyesi, Çöp Konteynerlerini Kendi Üretiyor

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi ilçede kullanılan çöp konteynerlerini öz kaynaklarıyla atölyelerinde üretiyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu sayede belediye bütçemizden ciddi tasarruf sağlıyoruz. Enflasyonist ortamda piyasada yüksek maliyete satılan ve sürekli artan fiyatlar karşısında önlemimizi aldık" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi'nin yeni Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri binasında kurulan üretim tesisinde ilçede ihtiyaç duyulan çöp konteynerleri ve kovaları üretiliyor. Konuya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Mesut Ergin "Bu sayede belediye bütçemizden ciddi tasarruf sağlıyoruz. Enflasyonist ortamda piyasada yüksek maliyete satılan ve sürekli artan fiyatlar karşısında önlemimizi aldık. Galvaniz çöp konteynerlerini kendi bünyemizdeki atölyemizde daha uygun maliyetlerle üretiyoruz ve kendi öz kaynaklarımızı da en verimli şekilde kullanmış oluyoruz" diye konuştu.