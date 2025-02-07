Ayvalık Belediyesi EMITT 2025'te Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

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(İSTANBUL) - Ayvalık Belediyesi'nin 28. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) kurduğu stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Coğrafi işaretleri ürünlerin de ziyaretçilere sunulduğu fuarda, turizm sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileri Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti.

Ayvalık'ın doğal ve kültürel zenginlikleri, EMITT 2025'te tanıtıldı. Belediye'nin standı fuar ziyaretçilerinden ilgi gördü. Başkan Ergin, "Ayvalık'ımızın tarihi, kültürel, gastronomi zenginliklerini ve turistik güzelliklerini tanıtırken alanında uzman akademisyenleri, şefleri ve misafirlerimizi Ayvalık Belediyesi standında ağırladık. Bu da gösteriyor ki Ayvalık artık ulusal düzeyde marka olmuş, bilinirliği en üst seviyeye yükselmiş, dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

İlçe esnafının bu yıl da fuara katıldığını ve Ayvalık stadında sunumlar yaparak marka değerlerini yükselttiğini hatırlatan Ergin, "Ayvalık esnafımızın verdiği değer bizim için çok önemli. Onların verdiği destek ile Gastronomi Kenti Ayvalık'ın coğrafi işaretli ürünlerini en iyi şekilde tanıttık, anlattık. Güç birliği içerisinde, her alanda kentimizin gelişimine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.