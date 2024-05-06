Ayvalık Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi Onaylandı

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(AYVALIK) - Ayvalık Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımı için önemli bir adım atıldı. Proje Ayvalık Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla onaylandı.

Projesi biten ve ruhsatı verilen; tüm yapım, imal, inşa ile faal hale getirilip tamamlanması maliyet ve tefrişi giderleri vatandaş Ahmet Armağan Yavuz tarafından karşılanan Ayvalık Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Belediye Meclisi'nde onayı aldı.

Bulutçeşme Mahallesi'nde yaşam bulacak olan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokaktaki dostlarla bir değil her gün ilgilendiklerini, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasına, onların yiyecek, içecek sorunlarına, aşılarına ve bakımlarına kadar her türlü detayı titizlikle önemsediklerini vurguladı.

600 CAN DOST YARARLANACAK

600 can dostun yararlanacağı, 40 dönümlük bir alanı kaplayan merkezin 21 bin metrekaresinin çalışma alanı olarak belirlendiğini, padoklar dahil kapalı alanların 2 bin 843 metre kare olduğunu aktaran Başkan Ergin, şunları söyledi:

"Yarı açık alanlar 2 bin 840 metre kare, açık alanlar ise 15 bin 326 metrekare olarak projelendirildi. Can dostlarımıza olan sevgimiz bir gün değil her gün. Onların konforlu bir yaşam sürmeleri için yeni bir Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi belirledik. Bir hastane kalitesinde can dostlarımızın bakımları, tedavileri gerçekleştirilecek. Ayrıca, vatandaşlarımız ve personel için otopark, çocuk parkı, köpek eğitim alanı ve kafeterya gibi sosyal donatı alanları bulunacak. Eski geçici hayvan barınağı da işlevini yine sürdürmeye devam edecek."

Merkezde; Hasta Kabul Bölümü (bekleme), Acil Müdahale Odası, Tecrit Odası, Eczane, 3 adet Muayene Odası, Radyoloji, Laboratuvar, Sağlık Personeli Hazırlık ve Dinlenme Odası, Sedasyon (ameliyat öncesi hazırlık), 3 adet Ameliyathane, Yoğun Bakım (köpek ve kedi), Postoperatif Alan (köpek ve kedi), Mama Üretim Alanı, 2 adet Soğuk Hava Deposu (mama üretim öncesi ve mama üretim sonrası), Kafeterya ve WC ile Morg yer alacak.