Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Ekiplerinden Kış Mesaisi

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış sezonunun başlamasıyla birlikte yürüttükleri çalışmaları hız kaybetmeksizin sürdürmeye devam ediyor.

Kent genelinde sürdürülen çalışmalarla hem yeşil alanların sağlıklı kalması hem de vatandaşların güvenli ve temiz alanlarda vakit geçirebilmesi hedefleniyor. Park, bahçe ve ortak kullanım alanlarında yapılan düzenli kontroller sayesinde olası risklerin önüne geçilirken, özellikle kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbirler de titizlikle uygulanıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ekiplerin çalışmalarını özveriyle yürüttüklerini hatırlatarak, çalışmaların planlı bir şekilde tüm mahallelerde devam edeceğini söyledi.

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kent anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Ergin, "Çalışmaları yürütürken, ekiplerimiz vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de titizlikle dikkate alıyor. Kentin yeşil dokusunu korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz özverili çalışmalarını aralıksız sürdürecek" dedi.