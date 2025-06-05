Ayvalık Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Mezarlıklarda Temizlik Çalışması Yürüttü

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Altınova, Küçükköy ve Ayvalık olmak başta olmak üzere kentteki tüm mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm kabristanlarda temizlik çalışmalarını tamamladı.

Öte yandan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırmak için aşevi aracılığıyla bu yıl da dayanışma başlattıklarını duyurdu.

"İhtiyaçlı ailelerin sofrasına sıcak yemek ikramı olarak ulaştırılacak"

Ayvalık Belediyesi'nin Kurban Bayramı bağışlarının en doğru şekilde amacına ulaşması ve yerini bulması için her yıl hayırseverlere çağrı yaptıklarını hatırlatan Ergin, "Hayırseverlerin bağışları, ihtiyaçlı ailelerin sofrasına sıcak yemek ikramı olarak ulaştırılacak. Kurban bağışı yapan hayırseverler bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerini gittiğinden emin olacak. Yüzlerce dar gelirli aile çocukları ve yakınlarıyla birlikte bayram sofrasında buluşmanın huzurunu, keyfini ve mutluluğunu yaşayacak" dedi.

Bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, 0530 340 27 10-0533 712 01 42-0545 836 43 41numaralı telefonlardan belediye yetkililerine ulaşabilecek. Yapılan başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak soğuk hava deposuna teslim edecek. Dileyen vatandaş bağışlarını doğrudan aşevine teslim edebilecek.