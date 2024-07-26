Ayvalık Belediyesi Muharrem Ayı'nda 4 Bin Kişiye Aşure Dağıttı

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 4 bin kişiye aşure dağıttı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Aşure Günü tüm halkımıza bereket getirsin" dedi.

Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 'Aşure Günü' dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda 4 bin kişiye aşure dağıtıldı. Muharrem ayı dolayısıyla meydana kurulan kazanlarda vatandaşlara aşure ikram eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüzlerce yıldır süregelen geleneği yaşattıklarını söyledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ayrıca, yaşlılık ve sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan bin vatandaşın sofralarına da aşure ulaştırıldı. Başkan Ergin, Muharrem Ayı'nın ve 'Aşure Günü'nün önemine vurgu yaparak, kutsal kitaplarda bugünün çok büyük yeri olduğunu hatırlattı. Ergin, "Aşure Günü tüm halkımıza bereket getirsin" dedi.