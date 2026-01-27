Ayvalık Belediyesi'nden Maddi Durumu Yetersiz Vatandaşlara "Sosyal Market" Desteği - Son Dakika
Ayvalık Belediyesi'nden Maddi Durumu Yetersiz Vatandaşlara "Sosyal Market" Desteği

27.01.2026 13:01  Güncelleme: 14:33
Ayvalık Belediyesi, maddi durumu yetersiz vatandaşlar için hayata geçirdiği Sosyal Market ile ücretsiz giysi, ayakkabı ve ev eşyası desteği sağlıyor. 2025 yılı itibarıyla 2 bin 590 vatandaşa ulaşıldı.

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Market, maddi durumu yetersiz vatandaşlara ücretsiz giysi, ayakkabı ve temel ev eşyası desteği sağlıyor.

Ayvalık Belediyesi'nin maddi durumu yetersiz vatandaşlar için hayata geçirdiği Sosyal Market, ücretsiz giysi ve ayakkabı desteği sağlıyor. Eski otogar girişinde hizmet veren Sosyal Market'ten vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. 2025 yılı içerisinde Sosyal Market'te, kıyafet ve değerlendirilebilir ev eşyalarından oluşan toplam ürünler 2 bin 590 vatandaşa ulaştırıldı. Hizmet, Ayvalıklı hayırseverlerin ve bağışçı firmaların katkılarıyla sürdürülüyor.

Ürünler raflara konulmadan temizleniyor

Belediye Başkanı Mesut Ergin, ayakkabıdan kadın, erkek ve çocuk kıyafetlerine, kazaktan monta kadar geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğunu belirterek, Sosyal Market'in bir mağaza titizliğiyle hizmet verdiğini vurguladı. Ergin, bağış yoluyla gelen giysilerin vatandaşlara sunulmadan önce hijyen ve kalite açısından titizlikle kontrol edildiğini, kullanılabilir olduğuna kanaat getirilen ürünlerin raflara yerleştirildiğini ifade etti.

Market raflarında, temiz ve giyilebilir durumdaki ürünlerin yanı sıra hiç kullanılmamış giysiler de yer alıyor. İmalatçı firmaların yaptığı bağışlarla ürün çeşitliliği de her geçen gün arttırılıyor. Sosyal Market'e bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, Ayvalık Belediyesi Sosyal Hizmetler  Müdürlüğü'ne 444 10 66 veya 0 530 340 27 10 numaralı telefonlardan ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

