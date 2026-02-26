Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi Kapılarını Açıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Rauf Denktaş Kültür Merkezi, yarın saat 15.00'te kapılarını açıyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "300 kişilik salon yalnızca fiziksel bir mekan değil, merkezin kentin kültürel yaşamında önemli bir buluşma noktası olacak" dedi.

Yeni merkezin Ayvalık'ın sanat yaşamına güçlü bir katkı sunacağını dile getiren Ergin, "Kırlangıç Yaşam Merkezi bünyesinde, hayırsever iş insanımızın kıymetli desteğiyle hayata geçirilen Rauf Denktaş Kültür Merkezi, Ayvalık'ın sanat yolculuğuna eklenen güçlü bir adım oldu. 300 kişilik salon yalnızca fiziksel bir mekan değil, merkezin kentin kültürel yaşamında önemli bir buluşma noktası olacak. Salonun tamamlanmasına katkı sunan Nesrin–Fikret İnce Ailesi'ne teşekkür ediyorum. Bu değerli katkı yalnızca bir yapıya değil, Ayvalık'ın kültürel geleceğine yapılmış çok kıymetli bir destektir. Hem belediyemiz hem de Ayvalık'ın sanatseverleri adına kendilerine yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.