Ayvalık Belediyesi, Araç Filosunu Yeni Bir Çöp Kamyonu ile Güçlendirdi

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir çöp kamyonu dahil etti. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yerel yönetimlerde dayanışmayı güçlendiren Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyor, aracın Ayvalık'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ayvalık Belediyesi, temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine yeni bir çöp kamyonu daha dahil edildi. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen araç, cadde ve sokak temizliğinde kullanılmaya başladı. Yeni aracın hizmete alınmasıyla birlikte temizlik çalışmalarında hem hızın hem de verimliliğin artması hedefleniyor

Belediye Başkanı Mesut Ergin, araç filosuna katılan yeni çöp kamyonunun önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, "Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe olarak belediyemize kazandırdığımız çöp kamyonumuz görevine başlıyor. Yerel yönetimlerde dayanışmayı güçlendiren Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür ediyor, aracın Ayvalık'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.