Ayvalık Gastrofest'te Yarım Asırlık Lezzet Ustaları Buluştu

17.05.2026 12:36  Güncelleme: 13:47
Ayvalık'ta bu yıl ikinci kez düzenlenen GastroFest'in son gününde, yarım yüzyıldan fazla süredir esnaflık yapan yerel lezzet ustaları aynı panelde bir araya geldi. Festivalde workshoplar, tadım alanları ve Kurtalan Ekspres konseri büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin önde gelen gastronomi destinasyonlarından Ayvalık, bu yıl ikinci kez düzenlenen GastroFest Ayvalık ile mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası arenaya taşıdı. Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen festival, üç gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Zengin etkinlik programı ve renkli atmosferiyle dikkati çeken festivalde, katılımcılar Ayvalık'ın yerel lezzetlerini deneyimleme ve yöresel ürünleri yakından tanıma fırsatı buldu. Tarihi Sabunhane Salonu'nda düzenlenen oturumlarda gazeteciler, yazarlar, sosyal medya içerik üreticileri ve tanınmış şefler bir araya gelerek Ayvalık mutfağının dünyaya tanıtılması için görüş alışverişinde bulundu.

Festivalin son gününde düzenlenen panalde, ilçede yarım yüzyıldan fazla esnaflık yapan yerel lezzet ustaları bir araya geldi. Moderatörlüğünü Hürriyet Daily News Yazarı Aylin Öney Tan'ın yaptığı panele; Altınova Ege Lokantası ikinci kuşak temsilcisi Mustafa Karabulut, Şeytan'ın Kahvesi kurucusu Suat Kaçak, Ayvalık İmren Pastanesi temsilcisi İbrahim Kıran ve Aranan Köfteci Esat kurucusu Esat Özağra katıldı.

WORKSHOPLAR VE TADIM ALANLARI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Festival kapsamında açık alan etkinliklerine ev sahipliği yapan Kırlangıç Çim Alanı, ünlü şeflerin katıldığı workshoplarla ziyaretçilere özel bir gastronomi deneyimi sundu. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar yoğun ilgi gören stantlarda özellikle yerel ve coğrafi işaretli ürünler ön plana çıktı.

"GASTROFEST'İ GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ"

Festival süresince etkinlik alanını sık sık ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, stantları tek tek gezerek katılımcılar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Panellerde konuşan Ergin, Ayvalık'ın coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomi vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Festivalin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Ergin, organizasyonun gelecek yıllarda daha da büyüyerek devam edeceğini söyledi. Ergin, "GastroFest Ayvalık'ın geleneksel hale getirilmesi ve gelecek kuşaklara kültürel bir miras olarak aktarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

KURTALAN EKSPRES, MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU

Festivalin ilk gecesinde sahne alan efsane grup Kurtalan Ekspres, Kırlangıç Yaşam Merkezi çim alanını dolduran binlerce müziksevere unutulmaz anlar yaşattı. Konserde Cem Karaca ve Barış Manço'nun hafızalara kazınan şarkıları seslendirilirken, vatandaşlar parçalara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kaynak: ANKA

