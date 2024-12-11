Ayvalık Kent Konseyi Yeni Hizmet Binasına Taşındı - Son Dakika
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Ayvalık Kent Konseyi Yeni Hizmet Binasına Taşındı

Ayvalık Kent Konseyi, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yeni bir hizmet binasına taşındı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yeni çatı altında Ayvalık için fikir alışverişinde bulunduklarını ve birlikte çalışarak kenti ileriye taşıyacaklarını belirtti.

11.12.2024 11:36  Güncelleme: 12:18
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(BALIKESİR) - Ayvalık Kent Konseyi, İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki yeni yerine taşındı. Kent Konseyi'nin yeni hizmet binasını ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu yeni ve sistemli çatının altında Ayvalık için hep birlikte düşünecek, fikir üretecek ve bu güzel kenti yarınlara taşıyacağız. Kentimizin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayvalık Kent Konseyi, bundan böyle İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki yeni yerinde hizmet verecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kent Konseyi'ni yeni binasında ziyaret ederek, "Tarihi ve kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan Ayvalık'ımızı çok daha ileriye taşıyacak hizmetlerimizi artırmak ve ortak aklı önemseyen bir anlayışla kentimizin tüm dinamiklerinin fikirlerini almak adına Kent Konseyi'mize yepyeni bir alanı kazandırdık.Yenilenen bir anlayışla bünyesinde çalışmalarını sürdürecek olan Ayvalık Kent Konseyi'ne ziyaretimizde yürütme kuruluyla fikir alışverişinde bulunduk. Bu yeni ve sistemli çatının altında Ayvalık için hep birlikte düşünecek, fikir üretecek ve bu güzel kenti yarınlara taşıyacağız. Kentimizin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun da ilçenin geleceğini, yarınını ilgilendiren her türlü konunun, bundan böyle İsmet İnönü Kültür Merkezi'nin çatısı altında alınacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Kent Konseyi Yeni Hizmet Binasına Taşındı - Son Dakika

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