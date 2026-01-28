2. Ayvalık Kış Festivali İçin Geri Sayım Başladı

(BALIKESİR)- Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle bu yıl ikinci kez düzenlenen Ayvalık Kış Festivali, 4-8 Şubat günleri arasında Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

2. Ayvalık Kış Festivali, bu yıl 4-8 Şubat günleri arasında Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleşecek. Festival programında, Cannes, Berlin ve Venedik gibi uluslararası festivallerde prömiyer yapan; Altın Küre, BAFTA ve Oscar adaylıklarıyla dikkat çeken yapımların da aralarında bulunduğu 18 yabancı film ile ulusal sinemadan iki yeni film ve restore edilmiş bir klasik olmak üzere toplam 21 film yer alıyor. Kış Festivali kapsamında usta yönetmenlerin son filmleri ile genç yönetmenlerin ilk yapımları izleyiciyle buluşacak. Programda; aile, yas, annelik, büyüme, direniş ve gerçek yaşam öykülerini ele alan filmler yer alıyor.

Usta yönetmenlerin yeni filmleri Kış Festivali'nde

Aşktan Geriye Kalan/ The Love That Remains, Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş/ Father Mother Sister Brother, Başka Yolu Yok/ No Other Choice, İlahi Komedya/ Divine Comedy, Bugonia, Dalga/ The Wave, La Grazia, Savaş Üstüne Savaş/ One Battle After Another, Hind Rajab'in Sesi/ The Voice Of Hind Rajab, Köln 75, Renoir, Kokuhö, Sundance, Hüzünlü ve Güzel Bir Dünya/ A Sad and Beautiful World, Müthiş Eleanor/ The Great Eleanor, Senden Geriye Kalan/ All That's Left You, Serseri/ Urchin

Festivalde ayrıca usta yönetmen Reha Erdem'in ilk uzun metrajlı filmi A Ay, MUBI'nin restorasyon projesi kapsamında yenilenen kopyasıyla gösterilecek. Fransa'dan getirtilen 16 mm orijinal negatif filmin restore edilmesiyle ortaya çıkan, aslına sadık kalınarak bugüne taşınan filmin gösterimi sonrasında Reha Erdem, Ayvalık izleyicisiyle bir araya gelecek.

Emine Emel Balcı'nın Buradayım, İyiyim filmi, doğum sonrası depresyonla mücadele eden bir annenin, dayanışma ve özgürleşme arayışını merkezine alıyor. Ankara Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen filmin gösteriminin ardından yönetmen Emine Emel Balcı ile başrol oyuncusu Bige Önal izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecek. Özkan Çelik'in Perde adlı filmi ise prömiyerini yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Senaryo dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. Gösterim sonrası yönetmen Özkan Çelik ile filmin senarist ve oyuncularından Cem Zeynel Kılıç izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Biletler 28 Ocak'ta satışa çıkacak

Kış aylarında da Ayvalık'ı sinemaseverlerin buluşma noktası haline getirecek gösterimler için biletler 28 Ocak Çarşamba günü Biletix üzerinden satışa sunulacak. Biletler, hafta içi gündüz seansları için 150 TL, akşam ve hafta sonu tüm seanslar için indirimli 150 TL, tam 250 TL'den satılacak.