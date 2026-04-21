Ayvalık Küçükköy Teferiç Şenlikleri İçin Geri Sayım Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 09:55  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi tarafından bu yıl "Baharda şenlik bir başka!" sloganıyla düzenlenecek Küçükköy Teferiç Şenlikleri, 8-10 Mayıs günleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek Küçükköy Teferiç Şenlikleri, 8-10 Mayıs günleri arasında ziyaretçilerle buluşacak. Şenlikler, 8 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de düzenlenecek kortej yürüyüşüyle başlayacak. Küçükköy Belediye Hizmet Binası önünden cami avlusuna uzanacak yürüyüşün ardından resmi açılış gerçekleştirilecek. Gün boyunca halk oyunları gösterileri ve stant ziyaretleriyle sürecek etkinlikler, akşam saatlerinde Ağaçaltı'nda düzenlenecek mini konserlerle devam edecek. Günün finalinde ise saat 21.00'de Cenk Bosnalı Balkan Akustik Konseri sahne alacak.

Sokak konserleri gün boyu devam edecek

9 Mayıs Cumartesi günü şenlik coşkusu Küçükköy sokaklarına taşacak. Çocuklar için Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek yaratıcı teknolojiler atölyesi gün boyu devam ederken, akşam saatlerinde kültür ve sahne etkinlikleri izleyicilerle buluşacak. Yöresel kıyafet defilesi, halk oyunları ve ritim grubu gösterilerinin ardından gün, saat 21.00'de Sevim Kahya ve SakoBand Orkestrası konseriyle sona erecek. Şenliklerin son günü olan 10 Mayıs'ta ise köşe başı sokak konserleri gün boyu devam edecek. Üç gün boyunca gezici konserler ve sokak atölyeleriyle renklenecek Teferiç Şenlikleri, hem bölge halkını hem de kenti ziyaret eden misafirleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. Başkan Ergin, Teferiç Şenlikleri'nin artık yalnızca Küçükköy'ün değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların da ilgiyle takip ettiği, gelenekselleşmiş büyük bir buluşma haline geldiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Küçükköy, Festival, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 10:27:54. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.