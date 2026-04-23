Ayvalık'ta 23 Nisan Coşkusu

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören ve etkinlikleri büyük bir coşkuya sahne oldu.

Ayvalık'ta 23 Nisan kutlamaları, saat 09.00'da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydandaki programın ardından kutlamalar, Hüsnü Uğural Stadyumu'nda devam etti. Stadyumdaki etkinlikler, Ayvalık Belediyesi bando takımı eşliğinde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın hep birlikte okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izleyenlerden beğeni topladı.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen resmi geçit töreniyle sona erdi.