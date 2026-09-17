Ayvalık'ta 24. Sarımsaklı Trophy Festivali'nde 10 ekip ve 300 dansçı sahne aldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 24. Sarımsaklı Trophy Festivali'nde 10 ekip ve 300 dansçı sahne aldı

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Ayvalık\'ta 24. Sarımsaklı Trophy Festivali\'nde 10 ekip ve 300 dansçı sahne aldı
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Ayvalık'ta düzenlenen 24. Sarımsaklı Trophy Festivali, Türkiye ile Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Danimarka'dan gelen 10 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi. Sarımsaklı Sahili'ndeki festivalde 300 dansçı geleneksel halk oyunlarını sergilerken, Danimarka'da yaşayan Boşnakların oluşturduğu ekiplerin gösterisi geceye renk kattı.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta düzenlenen 24. Sarımsaklı Trophy Festivali'ne katılan 10 ekip ve 300 dansçı, geleneksel halk oyunlarıyla farklı kültürleri aynı sahnede buluşturdu.

"Uluslararası Kültür ve Halk Oyunları Festivali" kapsamında Ayvalık'ta düzenlenen 24. Sarımsaklı Trophy Festivali, Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Danimarka'dan gelen 10 ekibin katılımıyla gerçekleştirildi. Sarımsaklı Sahili'ndeki festivalde 300 dansçı, ülkelerinin geleneksel halk oyunlarını sergiledi.

Danimarka'da yaşayan Boşnakların oluşturduğu ekiplerin sahnelediği yöresel halk oyunları geceye renk kattı. Boşnak kültürünü yansıtan şarkı ve halk oyunları sırasında duygusal anlar da yaşandı. Ekiplerin seslendirdiği şarkılara, Küçükköy'de yaşayan ve festivale katılan Boşnak vatandaşlar da eşlik etti.

Aralarında küçük yaşta dansçıların da bulunduğu ekipler, gece boyunca ülkelerinin geleneksel halk oyunlarını sergilerken, farklı kültürlerin aynı sahnede buluştuğu festival izleyenlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: ANKA
DanimarkaSırbistanFestivalKaradağTürkiyeKültürGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta 24. Sarımsaklı Trophy Festivali'nde 10 ekip ve 300 dansçı sahne aldı - Son Dakika
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