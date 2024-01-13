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Ayvalık'ta aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta aranan firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası ve karıştığı silahla tehdit olayı nedeniyle aranan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fiziki takibin ardından firarinin saklandığı adrese baskın düzenledi. Operasyonda yakalanan K.K, üzerinde ruhsatsız silahla birlikte adliyeye sevk edildi.

Ayvalık\'ta aranan firari hükümlü yakalandı
13.01.2024 - 16:23,  Güncelleme: 16:24
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası ve karıştığı silahla tehdit olayı nedeniyle aranan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten adam öldürme" suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve başka bir olayda silahla tehdit suçundan aranan K.K'nin (53), Ayvalık'ta olduğu belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fiziki takibin ardından sabaha karşı firarinin kırsal mahallede saklandığı adrese baskın yaptı.

Operasyonda yakalanan ve üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen K.K, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA
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Burhaniye, Balıkesir, Ayvalık, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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