Ayvalık Belediyesi Ekipleri Kurban Bayramı Süresince 7/24 Mesai Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Belediyesi Ekipleri Kurban Bayramı Süresince 7/24 Mesai Yaptı

01.06.2026 15:51  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye hizmet verdiklerini, 9 günde 4 bin 240 ton çöp toplandığını açıkladı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kurban Bayramı tatili boyunca görev yapan belediye çalışanlarına teşekkür ederek, yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye hizmet vermek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi. Dokuz gün boyunca 4 bin 240 ton çöp toplandı.

Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ayvalık'ta belediye ekipleri, kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Bayram süresince özellikle temizlik, zabıta ve saha hizmetlerinde kesintisiz çalışma yürütüldü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 9 günlük tatil boyunca kentte büyük bir hareketlilik yaşandığını belirterek, belediye personelinin özverili çalışmaları sayesinde hizmetlerin aksamadan sürdürüldüğünü ifade etti. Bayram boyunca yaklaşık dört bin 240 ton çöp toplandığını hatırlatan Başkan Ergin, ekiplerin kentin temizliği, düzeni ve ziyaretçilerin huzuru için gece gündüz sahada görev yaptığını söyledi.

Ayvalık'ın misafirperverlik geleneğini sürdürmek adına büyük bir özveriyle çalışıldığını vurgulayan Başkan Ergin, bayram tatilinde kenti tercih eden ziyaretçilere de teşekkür etti.

Başkan Mesut Ergin, "Bayram boyunca sokaklarımızı, meydanlarımızı ve sahillerimizi dolduran tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürü, milyonlarca anıya ev sahipliği yapan kentimizde yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet verebilmek için bayram boyunca görevinin başında olan belediye emekçilerimiz hak ediyor. Ayvalık'ın her köşesinde fedakarca görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Mesut Ergin, Belediye, Güncel, Turizm, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi Ekipleri Kurban Bayramı Süresince 7/24 Mesai Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:36:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi Ekipleri Kurban Bayramı Süresince 7/24 Mesai Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.