Ayvalık Belediyesi Ekipleri Kurban Bayramı Süresince 7/24 Mesai Yaptı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Kurban Bayramı tatili boyunca görev yapan belediye çalışanlarına teşekkür ederek, yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye hizmet vermek için ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi. Dokuz gün boyunca 4 bin 240 ton çöp toplandı.

Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Ayvalık'ta belediye ekipleri, kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Bayram süresince özellikle temizlik, zabıta ve saha hizmetlerinde kesintisiz çalışma yürütüldü.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 9 günlük tatil boyunca kentte büyük bir hareketlilik yaşandığını belirterek, belediye personelinin özverili çalışmaları sayesinde hizmetlerin aksamadan sürdürüldüğünü ifade etti. Bayram boyunca yaklaşık dört bin 240 ton çöp toplandığını hatırlatan Başkan Ergin, ekiplerin kentin temizliği, düzeni ve ziyaretçilerin huzuru için gece gündüz sahada görev yaptığını söyledi.

Ayvalık'ın misafirperverlik geleneğini sürdürmek adına büyük bir özveriyle çalışıldığını vurgulayan Başkan Ergin, bayram tatilinde kenti tercih eden ziyaretçilere de teşekkür etti.

Başkan Mesut Ergin, "Bayram boyunca sokaklarımızı, meydanlarımızı ve sahillerimizi dolduran tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ancak en büyük teşekkürü, milyonlarca anıya ev sahipliği yapan kentimizde yaklaşık 1 milyon kişiye hizmet verebilmek için bayram boyunca görevinin başında olan belediye emekçilerimiz hak ediyor. Ayvalık'ın her köşesinde fedakarca görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.