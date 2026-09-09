Ayvalık’ta can dostlar için dayanışma: Bir ton mama toplandı - Son Dakika
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Ayvalık’ta can dostlar için dayanışma: Bir ton mama toplandı

Ayvalık’ta can dostlar için dayanışma: Bir ton mama toplandı
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Ayvalık'ta esnaf Volkan Ertan'ın sokak hayvanlarının beslenme ve bakım ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında yaklaşık bir ton mama toplandı. Bağışlarla alınan 67 koli mama, Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta esnaf Volkan Ertan'ın sokak hayvanlarının beslenme ve bakım ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında yaklaşık bir ton mama toplandı. Bağışlarla alınan 67 koli mama, Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Ayvalık'ın tanınmış esnaflarından Volkan Ertan'ın başlattığı bağış kampanyası, can dostlara bir ton mama desteğine dönüştü. 67 koliyi Ayvalık Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Göksel Aktaş'a teslim eden Volkan Ertan, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

Ertan, "Yardıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak istedik. Bir süre önce çevremdeki arkadaşlarıma, eşime, dostuma ulaşarak can dostlarımız için mama kampanyası başlatacağımı duyurdum. Kısa sürede bir ton mama alabilecek miktarda bağış toplandı. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de can dostlara yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, yeni barınak projesiyle ilgili hazırlıkların titizlikle devam ettiğini söyledi. Ergin, can dostların çağdaş ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebileceği bir ortam oluşturmak için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Ergin, can dostlara yaklaşık bir ton mama desteğinde bulunan Ertan'a ve kampanyaya katkı sunan tüm hayvanseverlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Volkan Ertan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık’ta can dostlar için dayanışma: Bir ton mama toplandı - Son Dakika

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