Balıkesir Ayvalık'ta 30 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir Ayvalık'ta 30 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir Ayvalık\'ta 30 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan araçlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 30 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, göçmenlere yardım ettiği belirlenen 2 kişi de yakalandı. Operasyonda ayrıca, 54 bin 900 lira, 4 hava pompası, 14 siyah şambrel, 14 can yeleği, kuru sıkı tabanca ve 41 fişek ele geçirildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından adli makamlara sevk edilen 2 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.02.2024 18:09
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 30 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan iki araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenlere para karşılığı yardım ettiği belirlenen 2 kişi yakalandı.

Operasyonda, 54 bin 900 lira, 4 hava pompası, 14 siyah şambrel, 14 can yeleği, kuru sıkı tabanca ve 41 fişek ele geçirildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından adli makamlara sevk edilen 2 göçmen kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Balıkesir, Ayvalık, Politika, Güncel, Son Dakika

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