Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde Sezonun Kapanış Konseri - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde Sezonun Kapanış Konseri

16.06.2026 10:19  Güncelleme: 11:24
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Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi, sezonu Zeytin Çekirdekleri Mandolin ve Oda Orkestrası konserleriyle coşkulu bir şekilde kapattı.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi, sezonu, Zeytin Çekirdekleri Mandolin Orkestrası ile Zeytin Çekirdekleri Oda Orkestrası konserleriyle kapattı.

Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi, yoğun etkinliklerle geçen sezonu coşkulu bir kapanış konseriyle tamamladı. Eğitmenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programda müzik dolu bir gün yaşandı.

Konserde sahne alan Zeytin Çekirdekleri Mandolin Orkestrası ile Zeytin Çekirdekleri Oda Orkestrası, seslendirdikleri eserlerle izleyicilerden büyük alkış aldı. Yaz sezonu, genç müzisyenlerin performanslarıyla karşılanırken, dinleyiciler keyifli anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu güzel konserin hazırlanmasında emeği geçen eğitmenlerimize, gençlerimize, ailelerine ve bizlerle birlikte olan tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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