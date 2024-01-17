Ayvalık'ta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde durdurulan araçta yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan göçmenlere yasal işlem başlatılırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı.
17.01.2024 - 12:58,
Güncelleme: 12:59
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen aracı durdurdu.
Araçta bulunan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddi aedilen şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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