Ayvalık'ta Hıdırellez Coşkusu Yaşanacak

04.05.2026 14:38  Güncelleme: 15:56
Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez, Ayvalık'ta düzenlenecek şenlikle kutlanacak. 6 Mayıs Çarşamba günü saat 13.30'da Ayvalık Belediyesi Çamlık Kır Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlar dilekler dileyip geleneksel ritüeller eşliğinde bu özel günü birlikte kutlayacak. Şenlik boyunca ayran ve pilav ikramı da yapılacak.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Hıdırellez'in yalnızca doğanın uyanışını değil, aynı zamanda umutların tazelendiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği bir dönem olduğunu belirterek, "Bahar; sofralara bereket, evlere huzur, yüreklere sağlık ve mutluluk getirir. Bu özel günü hep birlikte kutlamak büyük bir mutluluk. Kuzey Ege'de Hıdırellez ayrı bir öneme sahip. Yakılan ateşler, edilen dilekler ve kurulan sofralar paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatıyor. Ayvalık'ta bu gelenek geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir kültürel miras. Vatandaşlarımız, doğayla iç içe, dostluk ve dayanışma içinde bir araya geleceği şenliğin, birlik ve beraberliği pekiştirmesini istiyoruz. Tüm halkımızı Hıdırellez'in coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

