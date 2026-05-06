Ayvalık'ta Hıdırellez Coşkusu

(BALIKESİR) - Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez, Ayvalık'ta bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Çamlık Kır Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik, binlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Ayvalık Belediyesi tarafından Çamlık Kır Bahçesi'nde düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde, baharın gelişi büyük bir heyecan ve neşeyle kutlandı. Günün erken saatlerinden itibaren etkinlik alanını dolduran Ayvalıklılar, hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de kültürel değerlerini yaşatmanın mutluluğunu paylaştı.

Şenliğin en dikkati çeken anlarından biri ise sahne performansları oldu. Grup Kardaşlar Orkestrası'nın seslendirdiği hareketli parçalar eşliğinde vatandaşlar saatlerce dans edip eğlenirken, müziğin ritmiyle coşku doruğa ulaştı. Katılımcılar, sahne önünde uzun süre eğlenerek Hıdırellez'in enerjisini doyasıya yaşadı.

Etkinlik boyunca geleneksel Hıdırellez ritüelleri de unutulmadı. Vatandaşlar dileklerini dileyerek umutlarını tazeledi, bazı katılımcılar ise geleneksel inanışlara uygun şekilde çeşitli sembolik uygulamalar gerçekleştirdi. Vatandaşlar, yeni yılın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Şenlik süresince katılımcılara pilav ve ayran ikram edilerek, birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği şenlik; Ayvalık'ın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne sererken, kentin sosyal yaşamına da renk kattı.