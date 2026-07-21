Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den Kum Zambakları İçin Duyarlılık Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den Kum Zambakları İçin Duyarlılık Çağrısı

21.07.2026 15:41  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık'ta koruma altındaki endemik kum zambakları için yerleştirilen özel kafesler, kimliği belirsiz kişilerce çöp kutusuna çevrildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, tatilcilere duyarlılık çağrısı yaparken, yetkililer kum zambağı koparmanın cezasının 700 bin lira olduğunu hatırlattı. Çevreciler ise 'asıl meselenin ceza değil, vicdan' olduğunu vurguladı.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta koruma altındaki endemik kum zambakları için oluşturulan koruma kafeslerinin çöple doldurulması tepki çekti.  Belediye Başkanı Mesut Ergin, tatilcilere duyarlılık çağrısı yaparak, "Doğayı nasıl bulduysanız, hatta mümkünse daha temiz ve daha güzel bırakarak ayrılın ki bir sonraki gelişinizde de aynı güzelliklerle karşılaşabilesiniz. Kum zambaklarına, plajlarımıza ve tüm doğal değerlerimize birlikte sahip çıkalım" dedi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ve İda Madra Jeoparkı sınırları içerisinde yer alan Badavut Kayalıkları'nda yaşanan duyarsızlık tepkilere neden oldu. Nesli koruma altında bulunan ve yalnızca belirli kıyılarda yaşamını sürdürebilen endemik kum zambaklarını korumak amacıyla yerleştirilen özel koruma kafesleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çöp kutusuna çevrildi.

Doğanın en narin ve en değerli miraslarından kum zambakları yeniden çiçek açarken, bazı ziyaretçilerin koruma alanlarına pet şişe, ambalaj ve çeşitli atıklar bırakmasının ardından vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Başkan Ergin, şunları söyledi:

"Değerli misafirlerimiz; kentimize tatil yapmaya, denizimizin ve doğamızın tadını çıkarmaya elbette gelin. Bu eşsiz güzelliklerin keyfini doyasıya yaşayın. Ancak lütfen doğaya zarar vermeyin, kum zambaklarını koparmayın çöplerinizi koruma bariyerlerinin icine atmayın ve yaşam alanlarını koruyun. Doğayı nasıl bulduysanız, hatta mümkünse daha temiz ve daha güzel bırakarak ayrılın ki bir sonraki gelişinizde de aynı güzelliklerle karşılaşabilesiniz. Unutmayalım; doğa bize emanet. Kum zambaklarına, plajlarımıza ve tüm doğal değerlerimize birlikte sahip çıkalım."

Milli Parklar Müdürlüğü ile yürütülen koruma çalışmaları kapsamında özel kafeslerle güvence altına alınan kum zambaklarının gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Yetkililer, kum zambağı koparmanın yaklaşık 700 bin lira idari para cezası bulunduğunu belirtirken; çevreciler "asıl meselenin ceza değil, vicdan" olduğuna vurgu yaparak, "Doğaya saygısı olmayan bir toplum, kendi geleceğini de koruyamaz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mesut Ergin, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den Kum Zambakları İçin Duyarlılık Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:34:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den Kum Zambakları İçin Duyarlılık Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.