Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den Kum Zambakları İçin Duyarlılık Çağrısı

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta koruma altındaki endemik kum zambakları için oluşturulan koruma kafeslerinin çöple doldurulması tepki çekti. Belediye Başkanı Mesut Ergin, tatilcilere duyarlılık çağrısı yaparak, "Doğayı nasıl bulduysanız, hatta mümkünse daha temiz ve daha güzel bırakarak ayrılın ki bir sonraki gelişinizde de aynı güzelliklerle karşılaşabilesiniz. Kum zambaklarına, plajlarımıza ve tüm doğal değerlerimize birlikte sahip çıkalım" dedi.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı ve İda Madra Jeoparkı sınırları içerisinde yer alan Badavut Kayalıkları'nda yaşanan duyarsızlık tepkilere neden oldu. Nesli koruma altında bulunan ve yalnızca belirli kıyılarda yaşamını sürdürebilen endemik kum zambaklarını korumak amacıyla yerleştirilen özel koruma kafesleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çöp kutusuna çevrildi.

Doğanın en narin ve en değerli miraslarından kum zambakları yeniden çiçek açarken, bazı ziyaretçilerin koruma alanlarına pet şişe, ambalaj ve çeşitli atıklar bırakmasının ardından vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden Başkan Ergin, şunları söyledi:

"Değerli misafirlerimiz; kentimize tatil yapmaya, denizimizin ve doğamızın tadını çıkarmaya elbette gelin. Bu eşsiz güzelliklerin keyfini doyasıya yaşayın. Ancak lütfen doğaya zarar vermeyin, kum zambaklarını koparmayın çöplerinizi koruma bariyerlerinin icine atmayın ve yaşam alanlarını koruyun. Doğayı nasıl bulduysanız, hatta mümkünse daha temiz ve daha güzel bırakarak ayrılın ki bir sonraki gelişinizde de aynı güzelliklerle karşılaşabilesiniz. Unutmayalım; doğa bize emanet. Kum zambaklarına, plajlarımıza ve tüm doğal değerlerimize birlikte sahip çıkalım."

Milli Parklar Müdürlüğü ile yürütülen koruma çalışmaları kapsamında özel kafeslerle güvence altına alınan kum zambaklarının gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Yetkililer, kum zambağı koparmanın yaklaşık 700 bin lira idari para cezası bulunduğunu belirtirken; çevreciler "asıl meselenin ceza değil, vicdan" olduğuna vurgu yaparak, "Doğaya saygısı olmayan bir toplum, kendi geleceğini de koruyamaz" dedi.