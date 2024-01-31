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Ayvalık'ta Kuvvetli Fırtına: 3 Tekne Alabora Oldu - Son Dakika
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Ayvalık'ta Kuvvetli Fırtına: 3 Tekne Alabora Oldu

Ayvalık\'ta Kuvvetli Fırtına: 3 Tekne Alabora Oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 3 tekne alabora oldu. Poyrazın hızı yaklaşık 80 kilometre olarak ölçüldü ve tekneler kıyı şeridinde sürüklendi. Fırtına nedeniyle iki balıkçı teknesi ve bir yat zarar gördü. Ayrıca, Ayvalık ile Midilli Adası arasındaki feribot seferleri de iptal edildi. Fırtınanın etkisinin sabah saatlerinden itibaren azalması ve hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

31.01.2024 23:45  Güncelleme: 23:46
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 3 tekne alabora oldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 80 kilometre hızla esen poyraz nedeniyle Ayvalık'ın kıyı şeridindeki tekneler sürüklendi.

Sahilkent Mahallesi, Cunda Adası ve Paşalimanı mevkilerinde etkili olan fırtına nedeniyle iki balıkçı teknesiyle bir yat batarak zarar gördü.

Kuvvetli fırtına nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında yolcu taşıyan feribotların seferleri de iptal edildi.

Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Kuvvetli Fırtına: 3 Tekne Alabora Oldu - Son Dakika
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