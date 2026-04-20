Ayvalık Belediyesi Öğrenci Kent Lokantaları'ndan Her Gün Binlerce Öğrenci Yararlanıyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi tarafından ilçedeki iki noktada hizmete sunulan Öğrenci Kent Lokantaları'nda öğrenciler, üç çeşit yemek ve meyveden oluşan menüye 30 TL'lik sembolik bir ücretle ulaşırken, hizmet ile her gün binlerce öğrenciye destek sağlanıyor.

Ayvalık Belediyesi Öğrenci Kent Lokantaları, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte kapılarını öğrencilere açtı. Boğaziçi Otel'in altında ve Adliye arkasındaki iki şubede hizmet veren lokantalarda öğrenciler, üç çeşit yemeğe ve meyveye 30 TL ödüyor.

Geçen yıl boyunca toplam 86 bin 624 tabldot yemek servis edildi

Belediye Başkanı Mesut Ergin, aile bütçesine önemli bir katkı sağlayan Öğrenci Kent Lokantaları'na gösterilen ilgiden büyük bir memnunluk duyduğunu belirtti. Geçen yıl boyunca toplam 86 bin 624 tabldot yemek servisi yapılan lokantalarda sağlıklı ve bütçe dostu yemekleri öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Ergin, "Öğrencilerin bütçelerini zorlamadan sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklere ulaşabilmeleri için çalışıyoruz. Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle öğrencilerimizin enerjisini artıracak bir ortam hazırladık. Lokantalarımız Ayvalık Belediyesi'nin tam sorumluluğunda, öğrencilerimiz düşünülerek titizlikle hazırlandı" diye konuştu.

Ergin, öğrenci ailelerinin ekonomik açıdan desteklenmesinin de önemine dikkati çekerek, geçen yıl öğrencilerden ve velilerden büyük destek aldıklarını, bu desteğin kendilerine büyük bir güç verdiğini sözlerine ekledi.

"Öğrenci Kent Lokantaları" projesine ödül

Ayvalık Belediyesi, "Kent&Başkan" dergisi tarafından düzenlenen 2025 yılı Kent&Başkan Ödülleri kapsamında Türkiye genelinde bin 400 belediye arasında yapılan değerlendirme sonucu ödüle layık görüldü. Başkan Ergin'e ödül, Türkiye'de bir ilk olan "Öğrenci Kent Lokantaları" projesi ile verildi. Ergin, "Bu gurur tüm çocuklarımızın, bu ödül Ayvalık'ın Öğrenci Kent Lokantaları'nın... Biz bu projede en büyük ödülü Ayvalıklı çocuklarımızdan aldık. Onlar için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kent&Başkan Ödülleri, yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk projelerini, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımlarını ve halk odaklı hizmet anlayışlarını teşvik etmek amacıyla her yıl düzenleniyor. Ayvalık Belediyesi'nin bu alandaki başarısı, örnek alınacak nitelikte projelerin yerel yönetim vizyonuna yön verdiğini bir kez daha gösterdi.