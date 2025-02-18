Ayvalık'ta Öğrenci Lokantası İkinci Kez Açıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Öğrenci Lokantası İkinci Kez Açıldı

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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, her gün binlerce öğrenciye hizmet veren ikinci Öğrenci Lokantası'nın açılışında, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmesi için kaliteli yemek sunduklarını belirtti. Lokantada, sadece 30 TL karşılığında üç çeşit yemek ve meyve hizmeti veriliyor.

18.02.2025 13:11  Güncelleme: 14:08
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(BALIKESİR) - Her gün binlerce öğrencinin yararlandığı Öğrenci Lokantası'na ilişkin konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Amacımız, Ayvalık'taki tüm öğrencimizin tok karınla eğitim ve öğretim alabilmesini sağlayabilmektir. Öğrencilerimize kaliteli ve sağlıklı yemekleri sunabilmek adına sadece 30 Türk lirası karşılığında üç çeşit yemek ve yanında meyveden oluşan menüyle vereceğimiz bu hizmetin, çocuklarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin en önem verdiği projeleri arasında yer alan ve ikincisi Adliye arkası okullar bölgesinde açılan Öğrenci Lokantası'ndan her gün binlerce öğrenci yararlanıyor. Üç çeşit yemek ve meyve için 30 Türk lirası ödeyen çocuklar, Öğrenci Lokantası'nın açılışında Başkan Ergin'i yalnız bırakmadı.

İkinci Öğrenci Kent Lokantası'nın açılışı sırasında duygusal anlar yaşadığını dile getiren Başkan Ergin, "Açılış günü, beni en çok da 'Çocukların Başkanı' olmak gururlandırdı. Türkiye'de ilk Öğrenci Kent Lokantası'nı açarak örnek bir projeye imza atmıştık ve o gün Adliye Arkası Okullar Bölgesi'ndeki öğrencilerimize, ailelerine söz verdik. Bugün ikinci Öğrenci Kent Lokantamız'da binin üzerinde öğrencimizle öğlen yemeği yedik. Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmasın, okula aç gitmesin, derslere aç girmesin diyedir bizim bütün mücadelemiz. Hedefimiz ilçede öğrencilerin öğün atlamamalarını sağlayabilmek" diye konuştu.

"Öğrenci Lokantası" fikrinin doğuşuna neden olan sohbetin Öğrenci Lokantası'nın açılışının adımı olduğunu vurgulayan Ergin, o günü ve o gün yaşananları şöyle anlattı:

"Mart 2024 seçim dönemindeydik. Altınova Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşımız yanıma yaklaştı. İki çocuğunun da her gün ilçe merkezindeki okullara giderek eğitim aldığını ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki çocuğuna sadece 100'er lira harçlık verebildiğini söyledi. ve o vatandaş dedi ki 'Ancak 100 Türk Lirası harçlıklarla çocuklarım bir tost bile yiyemiyor' diyerek yakınmasının ardından Öğrenci Lokantası fikri doğdu ve kısa süre içinde iki öğrenci lokantamızı hizmete açtık. İlkini belediyemizin bünyesindeki Boğaziçi otelimizin alt katında hayata geçirdiğimiz bu projemizin ikinci etabını ise okullar bölgemizde hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, Ayvalık'taki tüm öğrencimizin tok karınla eğitim ve öğretim alabilmesini sağlayabilmektir. Öğrencilerimize kaliteli ve sağlıklı yemekleri sunabilmek adına, sadece 30 Türk lirası karşılığında üç çeşit yemek ve yanında meyveden oluşan menüyle vereceğimiz bu hizmetin, çocuklarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Öğrenci Lokantası İkinci Kez Açıldı - Son Dakika

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