Ayvalık'ta Ot Şenliği Düzenlendi

Ayvalık'ta geleceğin gastronomi şeflerinden ot şenliği

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından ilçenin kendine has otlarından yüzyıllardır yapılan yemeklerden oluşan bir etkinlik düzenlendi. Geleceğin şefleri olan okulun Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencileri, günümüzde doğada sıkça bulunan otlarla tanışarak, bu otlardan ilk kez lezzetli yemekler yapabilme imkanı buldu.

Bir mübadil kenti olan Ayvalık'ta; mübadele sırasında Girit ve Midilli adalarından gelenlerin Anadolu topraklarına taşıdıkları eşsiz damak tatlarının beğeniye sunulduğu etkinlikte; Hindiba, istifno, arapsaçı, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, susam ve turp otlarıyla, kabak çiçeğinden yapılan zeytinyağlı yemek ve mezeler iştahları kabarttı.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, Ayvalık'ın gastronomi kültürüne çok büyük katkı sağlayan yöresel otlarla yapılan yemeklerden oluşan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu çalışmamızda özellikle öğrencilerimizin ilçemizin yöresel otlarını tanımalarını, gerek meze, gerekse de yemek türlerini üretebilmeleri için bir mutfak çalışmasını hayata geçirdik. Bunu yaparken de, aslında bir yerde de yemek kültürümüzün ve kültürel mirasımızın geleceğe aktarılmasına yönelik bir adım atmış olduk" dedi.

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenlerinden Murat Çelik ise, hazırladıkları yöresel otlardan oluşan etkinliklerine yoğun ilgi gösteren misafirlere teşekkür ederek, "Bugün öğrencilerimizle birlikte Ayvalık otlarından oluşan birbirinden lezzetli bir büfe hazırladık. Bu faaliyeti düzenlerken, bölgemizde yetişen otları öğrencilerimize tanıtmak, aynı zamanda da bölgede yetişen otların modern gastronomiye entegre edilebilmesinin önünü açabilmek adına büyük bir farkındalık oluşturmak istedik. Ayvalık Bölgesi'nin otları hem sağlıklı ve hem de oldukça lezzetli olması nedeniyle birçok ziyaretçi ve damak tadı düşkünleri tarafından tercih edilmektedir. Ayvalık otları eşsiz lezzetiyle bölgemiz gastronomisine büyük farklar kazandırmaktadır. Biz bu çalışmamızla; UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye aday olan ve hızla bir gastronomi şehri olma yolundaki Ayvalık'ımıza katkılar vermeye çalışıyoruz.

Aynı zamanda bizler; geleceğin şeflerini yetiştirdiğimiz bu okulda, çocuklarımıza bölge otlarını tanıtmak ve modern menüler oluşturabilmek için büyük çalışmalar içerisindeyiz" diye konuştu.

Öğrenciler memnun

Okulun öğrencilerinden Emre Cambazoğlu, küçüklükten beri aşçı olmayı hayal ettiğini belirterek, Ayvalık'ta yetişen otların yanı sıra, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, arapsaçı, turp gibi ürünleri ilk kez okulun mutfağında gördüğünü ve tanıdığını söyledi.

Okulun Öğrencilerinden Eylül Naz Kırcı, Ayvalık'ta yetişen ot çeşitlerini daha önce hiç bilmediğini ancak isimlerini çok duyduğunu belirterek, bu otlarla yapılan yemekleri ilk kez yapıp, tadına bakacağı için de son derece heyecanlı olduğunu söyledi.

Okulun Yiyecek ve İçecek Bölümü 9-B sınıfı öğrencilerinden Toprak Sevinç ise, düzenledikleri etkinlikte öğretmeni Murat Çelik ile birlikte Ayvalık'ın kendine has otlarını tanıtacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün öncelikle; arapsaçlı omletimiz, arapsaçlı kurabiyemiz, arapsaçlı fava, arapsaçlı iç baklalı salatanın yanı sıra semizotu, çilek, nane ve salatalıktan oluşan soğuk bir meze hazırladık. Yine aynı şekilde; iç bakla, enginar, salatalık ile karıştırılan arapsaçı yemeğimizi beğeniye sunduk. Ben Ayvalık'ta yetişen otları daha önce aşçı olan babamdan duymuştum. Hatta daha önce yemeklerini de yapmıştım. Hepsi de çok güzel otlar. Aslında bu otlardan, alışılagelmişin dışında çok farklı yemekler de çıkabilir" diye konuştu.

Etkinlik; öğrencilerin yaptıkları enfes damak tatlarının katılımcılarca afiyetle yenilmesiyle sona erdi.