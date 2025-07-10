Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.
G.N. idaresindeki 34 MRK 687 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücüye ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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