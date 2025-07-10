Ayvalık'ta Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Yaralandı

Ayvalık\'ta Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Yaralandı
10.07.2025 21:25
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

G.N. idaresindeki 34 MRK 687 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücüye ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Otomobil Duvara Çarptı, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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