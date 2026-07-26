Ayvalık'ta Ritim Atölyesi Çocuklardan İlgi Görüyor - Son Dakika
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Ayvalık'ta Ritim Atölyesi Çocuklardan İlgi Görüyor

Ayvalık\'ta Ritim Atölyesi Çocuklardan İlgi Görüyor
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Ayvalık'taki Ritim Atölyesi'nde 40 çocuk ritim eğitimi alarak sosyal ve sanatsal becerilerini geliştiriyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde belediyenin mahalleevleri bünyesinde hayata geçirdiği Ritim Atölyesi, çocuklardan ilgi görüyor.

150 Evler Mahalleevi'nde haftada iki gün düzenlenen atölyede toplam 40 çocuk, eğitmenler eşliğinde ritim eğitimi alarak sosyal ve sanatsal becerilerini geliştiriyor.

Çocukların sanatla iç içe büyümesini önemsediklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Mahalleevlerimizde çocuklarımızı yalnızca sosyal etkinliklerle değil, sanatın farklı dallarıyla da buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Ritim Atölyesi Çocuklardan İlgi Görüyor - Son Dakika

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