Ayvalık\'ta Saman Deposunda Yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir saman deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

150 Evler Mahallesi Talimname mevkisindeki saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, Ayvalık, Burhaniye ve Gömeç'ten gelen toplam 7 araç ve 19 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.