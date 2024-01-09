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Ayvalık'ta şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Ayvalık'ta şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lodosla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Dün akşam başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden sağanak yağış sonucunda metrekareye 70 metreküp yağış düştü. Su baskınları bazı apartmanların bodrum katlarını ve 150 Evler Mahallesi'ndeki iş yerlerini etkiledi. Ayrıca, ilçenin en büyük mahallesi Altınova'daki ekili arazilerde de zarara yol açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor. Yağışın bugün akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Ayvalık\'ta şiddetli yağışlar su baskınlarına neden oldu
09.01.2024 - 12:41,  Güncelleme: 12:42
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, lodosla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.

İlçede dün akşam başlayıp sabahtan itibaren etkisini artıran sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.

Bazı apartmanların bodrum katları ile 150 Evler Mahallesi'ndeki kimi iş yerlerini etkileyen su baskınları, ilçenin en büyük mahallesi Altınova'daki ekili arazilerde de zarara yol açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ayvalık'ta yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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