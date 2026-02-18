Ayvalık'ın Tarihi Yel Değirmenleri Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
Ayvalık'ın Tarihi Yel Değirmenleri Gün Yüzüne Çıkıyor

18.02.2026 10:45  Güncelleme: 11:46
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmalarında tarihi yel değirmenlerinin temellerine ulaşıldığını açıkladı. Yeni kazılar Hamdibey Mahallesi'nde sürerken, bu keşfin kentin kimliğini güçlendirecek bir dönüşüm sürecinin başlangıcı olacağı ifade edildi.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Sakarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda tarihi yel değirmenlerinin temellerine ulaşıldığını belirterek, yeni kazıların Hamdibey Mahallesi sırtlarında sürdüğünü belirtti.

Ayvalık Belediyesi tarafından Sakarya Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda tarihi yel değirmenlerinin temellerine ulaşılırken; yeni kazılar Hamdibey Mahallesi sırtlarında devam ediyor.

Ergin, yapılan keşfin yalnızca bir restorasyon değil, aynı zamanda kentin kimliğini güçlendirecek kapsamlı bir dönüşümün başlangıcı olduğunu belirterek, "Sadece yel değirmenlerinin rekonstrüksiyonu bile bölgeyi başlı başına bir cazibe merkezi haline getirecektir. Ancak kazılarda ortaya çıkan farklı temeller, bu alanın çok daha geniş bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Tarihi dokunun korunarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Ergin, bölgede kompleks bir proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Ergin, bu yaklaşımın, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de turizmin çeşitlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Ergin, benzer bir vizyonun geçmişte Küçükköy için de geliştirildiğini hatırlatarak, belediye başkanlığı döneminde alınan kazı izinleriyle yel değirmenlerinin gün yüzüne çıkarıldığını hatırlattı. Küçükköy Belediyesi'nin kapatılmasının ardından projelerin askıya alındığını belirten Ergin, bu çalışmaların yeniden hayata geçirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

"Yel değirmenleri yalnızca mimari yapılar değil; Ayvalık'ın hafızası, silüeti ve turizm potansiyelinin önemli parçalarıdır"

"Yel değirmenleri yalnızca mimari yapılar değil; Ayvalık'ın hafızası, silüeti ve turizm potansiyelinin önemli parçalarıdır" diyen Ergin, planlanan projelerin kente estetik, kültürel ve ekonomik anlamda değer katacağını dile getirdi. Tarihi mirası modern kent yaşamıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Ergin, Ayvalık'ın geleceğine yön verecek projelerin, kentin ulusal ve uluslararası alandaki çekiciliğini daha da artıracağını sözlerine ekledi."

