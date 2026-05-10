Ayvalık'ta Balkan Rüzgarı: Teferiç Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta düzenlenen Teferiç Şenlikleri, konserlerden halk oyunlarına, kültürel etkinliklerden uluslararası buluşmalara kadar zengin programıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Küçükköy sokaklarını dolduran vatandaşlar, Balkan kültürünün renklerini müzik ve eğlenceyle yaşadı.

Ayvalık'ta Teferiç Şenlikleri kapsamında sahne alan SakoBand, Sevim Kahya ve Cenk Bosnalı, performanslarıyla geceye damga vurdu. Ağaçaltı Meydanı ve Küçükköy sokaklarında düzenlenen konserlerde vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, festival alanında renkli görüntüler oluştu. Müziğin ritmiyle bir araya gelen Ayvalıklılar ve bölgeye gelen misafirler, Teferiç'in geleneksel atmosferinde özel anlar yaşadı.

Etkinliklerin ikinci gününde de yoğun katılım dikkati çekti. Balkan kültürünün yaşatıldığı şenliklerde geleneksel defileler, dans gösterileri ve stant ziyaretleri ilgi gördü.

Belediye Başkanı Mesut Ergin de etkinlik alanını ziyaret ederek sanatçılar, üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ergin, Teferiç'in yalnızca bir festival değil, aynı zamanda kültürel dayanışmanın ve birlikteliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Şenlikler kapsamında Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri Halk Oyunları ekibi, Küçükköy Müzik Derneği, Herdem Ayvalık, Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Korosu, Mahalleevleri Ritim Grubu ve Halk Oyunları Grubu da Ağaçaltı'nda sahne aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde sanatın ve dayanışmanın birleştirici gücü bir kez daha hissedildi. Ergin, emeği geçen eğitmenlere, kursiyerlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Onur konuğu olarak katılan Srebrenista annelerinin yanı sıra Teferiç Şenlikleri kapsamında Karadağ'ın Bijelo Polje Belediye Başkanı Petar Smolovic ve beraberindeki heyet de Ayvalık'ı ziyaret etti. Görüşmede kültürel ilişkiler ve yerel yönetimler arasında geliştirilebilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ergin, konuk heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.