Ayvalık'ta Balkan Rüzgarı: Teferiç Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'ta Balkan Rüzgarı: Teferiç Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

10.05.2026 13:18  Güncelleme: 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık'ta düzenlenen Teferiç Şenlikleri, müzik, dans ve kültürel etkinliklerle dolu bir programla büyük bir coşkuyla yapıldı. Yerel ve uluslararası katılımcılar, Balkan kültürünü hep birlikte yaşadı.

(BALIKESİR) - Ayvalık'ta düzenlenen Teferiç Şenlikleri, konserlerden halk oyunlarına, kültürel etkinliklerden uluslararası buluşmalara kadar zengin programıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Küçükköy sokaklarını dolduran vatandaşlar, Balkan kültürünün renklerini müzik ve eğlenceyle yaşadı.

Ayvalık'ta Teferiç Şenlikleri kapsamında sahne alan SakoBand, Sevim Kahya ve Cenk Bosnalı, performanslarıyla geceye damga vurdu. Ağaçaltı Meydanı ve Küçükköy sokaklarında düzenlenen konserlerde vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, festival alanında renkli görüntüler oluştu. Müziğin ritmiyle bir araya gelen Ayvalıklılar ve bölgeye gelen misafirler, Teferiç'in geleneksel atmosferinde özel anlar yaşadı.

Etkinliklerin ikinci gününde de yoğun katılım dikkati çekti. Balkan kültürünün yaşatıldığı şenliklerde geleneksel defileler, dans gösterileri ve stant ziyaretleri ilgi gördü.

Belediye Başkanı Mesut Ergin de etkinlik alanını ziyaret ederek sanatçılar, üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ergin, Teferiç'in yalnızca bir festival değil, aynı zamanda kültürel dayanışmanın ve birlikteliğin simgesi olduğunu vurguladı.

Şenlikler kapsamında Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri Halk Oyunları ekibi, Küçükköy Müzik Derneği, Herdem Ayvalık, Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Korosu, Mahalleevleri Ritim Grubu ve Halk Oyunları Grubu da Ağaçaltı'nda sahne aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde sanatın ve dayanışmanın birleştirici gücü bir kez daha hissedildi. Ergin, emeği geçen eğitmenlere, kursiyerlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Onur konuğu olarak katılan Srebrenista annelerinin yanı sıra Teferiç Şenlikleri kapsamında Karadağ'ın Bijelo Polje Belediye Başkanı Petar Smolovic ve beraberindeki heyet de Ayvalık'ı ziyaret etti. Görüşmede kültürel ilişkiler ve yerel yönetimler arasında geliştirilebilecek iş birlikleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ergin, konuk heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Balkan Rüzgarı: Teferiç Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

16:27
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:36:27. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Balkan Rüzgarı: Teferiç Şenlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.