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Ayvalık'ta terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ayvalık'ta terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmek suçlamasıyla gözaltına alınan Hüseyin Can Ayhan tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve destekleyen paylaşımlarda bulunanları tespit etmek için çalışma yapmıştı. Ayhan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar sonucunda gözaltına alındığı belirtildi.

Ayvalık\'ta terör propagandası yapan şüpheli tutuklandı
27.12.2023 - 14:04,
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BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü propagandası ile şehitlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Hüseyin Can Ayhan, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olmasının ardından, sosyal medyada bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici paylaşımlarda bulunanların tespiti için çalışma yaptı. Ekipler, Hüseyin Can Ayhan'ın, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası ile şehitlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ayhan'ı gözaltına aldı. Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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