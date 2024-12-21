Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tırın kontrolden çıkarak hendeğe devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, Çanakkale- İzmir kara yolunda zeminin yağış nedeniyle kayganlaştığı bölümde kontrolden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen tır, bariyeri de aşarak yol kenarındaki hendeğe devrildi.
Tır sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye görevlilerinin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta Tır Devrildi: 1 Yaralı - Son Dakika
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