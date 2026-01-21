Ayvalık'ta Çocuklar, "Tohum Topu Atölyesi" ile Doğayla Bağ Kurdu

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde çocuklar ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen "Tohum Topu Atölyesi" yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan çocuklar, doğayla bağ kurarken, sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturuldu.

Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tohum Topu Atölyesi" başlıklı atölye çalışmasına katılan çocuklar, doğaya zarar vermeden yeşil alanların artırılmasına katkı sağlayan tohum toplarını hazırladı. Ailelerin de aktif olarak katıldığı etkinlik, hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğe katkı sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) eğitmenlerine teşekkür ederek, bu tür çalışmaların önemine dikkati çekti.

Ergin, "Doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte öğrenmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Mahalleevlerimizin bünyesinde düzenlenen etkinliklerle, çocuklarda çevre bilincini artırmayı ve doğayla iç içe bir yaşam kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.