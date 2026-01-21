Ayvalık'ta Çocuklar, "Tohum Topu Atölyesi" ile Doğayla Bağ Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayvalık'ta Çocuklar, "Tohum Topu Atölyesi" ile Doğayla Bağ Kurdu

21.01.2026 14:44  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Belediyesi'nde düzenlenen 'Tohum Topu Atölyesi' etkinliği, çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, çocuklar doğayla bağ kurarken sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturuldu.

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde çocuklar ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen "Tohum Topu Atölyesi" yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan çocuklar, doğayla bağ kurarken, sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturuldu.

Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tohum Topu Atölyesi" başlıklı atölye çalışmasına katılan çocuklar, doğaya zarar vermeden yeşil alanların artırılmasına katkı sağlayan tohum toplarını hazırladı. Ailelerin de aktif olarak katıldığı etkinlik, hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinliğe katkı sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) eğitmenlerine teşekkür ederek, bu tür çalışmaların önemine dikkati çekti.

Ergin, "Doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte öğrenmeye ve üretmeye devam ediyoruz. Mahalleevlerimizin bünyesinde düzenlenen etkinliklerle, çocuklarda çevre bilincini artırmayı ve doğayla iç içe bir yaşam kültürü oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Çocuklar, 'Tohum Topu Atölyesi' ile Doğayla Bağ Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:22:45. #7.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Çocuklar, "Tohum Topu Atölyesi" ile Doğayla Bağ Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.