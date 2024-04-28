Ayvalık'ta turizm sezonu öncesi hazırlıklar tamamlanıyor - Son Dakika
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Ayvalık'ta turizm sezonu öncesi hazırlıklar tamamlanıyor

Ayvalık\'ta turizm sezonu öncesi hazırlıklar tamamlanıyor

Ayvalık Belediyesi ekipleri, Sarımsaklı Badavut mevkisinde sahil boyunca yürüttükleri çalışmalarla Ayvalık'ın doğal güzelliklerini koruyor ve turistlerin rahat ve keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturuyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yapılan çalışmaların kentin çevre düzenlemesi ve turizme verilen değer açısından önemli olduğunu belirtti.

28.04.2024 13:03
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Turizm alanında Kuzey Ege'nin incisi ve cazibe merkezi konumundaki Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşan sezon öncesinde hazırlıkları sürüyor.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerine bağlı ekiplerin ortak yürüttükleri çalışmalarla Ayvalık'ta yeni yaz sezonu hazırlıkları tamamlanıyor.

Sarımsaklı Badavut mevkisinde sahil boyunca yürütülen çalışmalarla Ayvalık'ın doğal güzellikleri titizlikle korunuyor.

Sahilde, atıklardan arındırma, kumları temizleme işlemlerini hızlandıran ekipler, bölgenin temiz ve düzenli bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Badavut mevkisindeki çalışmalar, kumsalın hem estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşmasını, hem de yerli ve yabancı turistlerin rahat ve keyifli vakit geçirebileceği bir ortama kavuşturmaya çalışıyor.

Ekipler, titizlikle yürüttükleri çalışmalarla Ayvalık'ın turizm potansiyeline değer katabilmek için mücadele ediyor.???????

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yapılan çalışmaların Ayvalık'ın çevre düzenlemesi ve turizme verilen değer açısından önemli olduğunu belirterek, Sarımsaklı Badavut mevkisi sahilindeki düzenlemelerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Başkan Ergin, "Kentimize gelen her vatandaşımız temiz ve düzenli bir çevrede vakit geçirsinler. Kentimizden huzur içinde keyifli anılarla ayrılmalarını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: AA

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