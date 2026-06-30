Plaj Voleybolu Dünya Turu Balıkesir Etabı Sona Erdi - Son Dakika
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Plaj Voleybolu Dünya Turu Balıkesir Etabı Sona Erdi

30.06.2026 14:36  Güncelleme: 15:07
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen 2026 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı tamamlandı. Kadınlarda Ukrayna, erkeklerde İtalya şampiyon olurken, Türkiye'den Yusuf Özdemir/Batuhan Kuru ikinci oldu.

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen 2026 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı sona erdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Ayvalık'ta ağırlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, final heyecanını turnuvaya katılanlarla birlikte yaşadı. Sarımsaklı Plajı, 25-28 Haziran 2026 tarihlerinde dört gün boyunca dünya plaj voleybolunun önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yaparken, Ayvalık da spor turizmi açısından önemli bir tanıtım fırsatı yakaladı.

Final maçlarının oynandığı son günde kadınlar kategorisinde Ukrayna şampiyon olurken, İspanya ikinci, Hollanda ise üçüncü sırada yer aldı. Erkekler kategorisinde ise İtalya şampiyonluğa ulaşırken, Türkiye temsilcileri Yusuf Özdemir/Batuhan Kuru da turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Hollanda ise üçüncü oldu.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen ödül töreninde, turnuvada dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Taha Ünal ve FIVB Teknik Delegesi Anton Fichtinger tarafından takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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