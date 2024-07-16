Ayvalık'ta Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Salındı - Son Dakika
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Ayvalık'ta Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Şahin, Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından teslim alındı ve uzman veteriner hekim tarafından muayene edildi. Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından şahin, Kazdağları Cam Seyir Terası'ndan doğaya salındı.

16.07.2024 09:49
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.

112 ihbar hattına bitkin halde bir şahin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince kuş teslim alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli uzman veteriner hekim Ertan Şenol tarafından kızıl şahinin muayene ve kontrolü yapıldı.

Çarpmaya bağlı travma teşhisi konan şahin, tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak sağlığına kavuşturuldu.

Şahin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları Cam Seyir Terasından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Yaralı Kızıl Şahin Doğaya Salındı - Son Dakika
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