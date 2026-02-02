Ayvalık Belediyesi'nin Yarıyıl Tatili Etkinlikleriyle Eğlenen Çocuklar Dersbaşı Yaptı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde yarıyıl tatili boyunca gerçekleştirilen kurslar, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı. İki hafta süren program kapsamında 9 ayrı atölye ve kursta eğitim alan 250 öğrenci, tatili verimli geçirmenin mutluluğuyla dersbaşı yaptı.

Ayvalık Belediyesi tarafından sömestir tatilinde düzenlenen ücretsiz kurslara katılan 250 öğrenci, iki haftalık eğitim sürecinin ardından yeni eğitim ve öğretim dönemine başladı.

Belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği etkinliklerde; "Mozaik Atölyesi", "Oyunlarla Matematik", resim, "Minik Tasarımcılar Atölyesi", akıl ve zeka oyunları, "Etkinlik Atölyesi", "Kedi Evi" projesi, "Tohum Atölyesi" ve masa tenisi yer aldı. Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerin el becerilerini, yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi hedefledi.

Kurslara katılan öğrenciler, sanattan spora, matematikten doğa bilincine kadar pek çok alanda yeni kazanımlar elde ederken; grup çalışmaları sayesinde paylaşmayı, üretmeyi ve birlikte başarmayı öğrendi. Özellikle uygulamalı atölyeler, çocukların özgüvenlerini artırırken, sosyal yönlerinin güçlenmesine de katkı sundu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimini destekleyen bu tür eğitim ve sosyal projelerimiz yıl boyunca artarak devam edecek. İki haftalık kurs programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, kazandıkları bilgi ve deneyimlerle yeni döneme daha güçlü dersbaşı yaptı" dedi.