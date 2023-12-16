Ayvalık\'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2\'si Ağır 8 Yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Çanakkale ile İzmir'i bağlayan E-87 kara yolunun Sarımsaklı kavşağı yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 4 araç çarpıştı.

Kazada, 2 yaşındaki M.İ. ile annesi O.İ. (27) ağır olmak üzere M.İ. (33), R.Ç. (70), H.Ç. (68), H.M. (44), E.M. (25) ve A.Ş. (43) yaralandı.

Yaralılardan bazıları, sıkıştıkları araçlardan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı M.İ. ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, annesi ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralılar, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Kazanın, İzmir istikametinden gelen otomobilin, refüjü aşarak Çanakkale yönünden gelen araçların şeridine geçmesiyle meydana geldiği öne sürüldü.