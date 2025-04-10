Ayvalık ve Sjenica Kardeş Şehir Olma Yolunda

(BALIKESİR) - Sırbistan'ın Sancak Bölgesi Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagiç, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e gönderdiği davet mektubuyla kardeş şehir ve dostluk mesajları verdi.

Sjenica Kadın Derneği tarafından gerçekleştirilen ziyarette, Sjenica Belediye Başkanı Munib Mujagiç'in selamları, dostluk mektubu ve iş birliği daveti, Başkan Ergin'e iletildi. Samimi geçen ziyarette iki şehir arasında kültürel ve sosyal alanlarda iş birliği mesajları konuşuldu.

Sjenica Kadın Kolları Başkanı Naza Hajredinoviç, Türkiye'de yaşayan Boşnak toplumu ile ülkesi arasında dostluk bağlarını güçlendirmek istediklerini söyledi. Sjenica Kadın Derneği olarak Müslüman ve gayrimüslim tüm hemşehrilerini kucaklayan bir yapıda olduklarını dile getiren Naza Hajredinoviç, "Türkiye'deki Boşnak hemşehrilerimizle kültürel etkinlikler başta olmak üzere çeşitli ortak projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Bu konuda da bizlere her zaman yardımcı olan İzmir Bosna Sancak Derneği Geçmiş dönem Başkanlarından Abdullah Gül'e çok teşekkür ediyoruz bizlere desteklerini hiçbir zaman eksik etmedi. Sizlerle tanıştırması bizleri mutlu etti. Kardeş şehir teklifimizi Belediye Başkanımız Munib Mujagiç'in selamlarıyla birlikte getirdik" diye konuştu.

Ergin ise konuk heyetin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Mujagiç'in "Selam, dostluk ve kardeş şehir ilişkilerini geliştirecek" mesajını okuyan Başkan Ergin, şöyle konuştu:

"Şahsım ve Ayvalık adına iyi niyet ve dostane olarak kaleme alınmış mektup bizi son derece mutlu etmiştir. Tarih boyunca misafirperverliği, hoşgörüsü ve farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşadığı yapısıyla tanınan Sjenica'nın, nezdimde ve halkımızda büyük bir merak ve ilgi uyandıracağını memnuniyetle belirtmek isterim. Aynı şekilde, dostane insanı, kültürel çeşitliliği, doğal güzellikleri, tarihi kent kimliği, UNESCO süreci ve zengin gastronomisiyle öne çıkan Ayvalık'ın uluslararası dostluk ve dayanışma ruhuna katkı sağlayacak bir konumda olduğunu düşünüyorum. Kalıcı dostluk köprüleri inşa edeceğimize inanıyoruz. Ortak projeler geliştirmek, kültürel değişim programları düzenlemek ve karşılıklı ziyaretlerle deneyim paylaşımında bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır. İş birliğimizin, barış, dayanışma ve karşılıklı anlayış temelinde büyümesini temenni ediyor; en kısa zamanda tekrar görüşmeyi ümit ediyor, Ayvalık adına en derin sevgi ve selamlarımı sunuyorum."

Ergin de Mujagiç'e iletilmek üzere yazdığı mektubu Sjenica Kadın Kolları Başkanı Naza Hajredinoviçe'ye takdim etti. Mektupta kardeşlik ve dostluk vurgusu ve iş birliği vurgusu yapıldı.

Ziyaret sonunda karşılıklı hediyeler takdim edildi. Sjenica heyeti, Ergin'e el dokuması Sjenica'ya özgü bir kilim hediye ederken; Ergin de konuk heyete, Ayvalık zeytinyağı ve belediyenin kültür yayınlarını armağan etti.